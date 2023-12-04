أبرزها التوتر العاطفي.. 4 عوامل مسببة لرعشة اليد

رعشة اليدين يمكن أن تكون رد فعل طبيعي للجسم تزول بعد استرخاء الشخص أو أخذ قسط من الراحة ولكن يمكن أن تشير رعشة اليدين إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأوضحت الدكتورة ناتاليا شيندريايفا، أخصائية طب الأعصاب، فى تصريحات صحفية لها: ان التوتر العاطفى والاجهاد يمكن أن يتسبب فى ارتعاش اليد وكذلك في حالة وجود مشكلات في الغدة الدرقية .

وتابعت: ان السبب الآخر لرعشة اليدين هو وجود خلل في الأجزاء الاستراتيجية من الدماغ الجهاز الدهليزي والمخيخ وفي مثل هذه الحالات تكون الرعشة واضحة وواسعة النطاق ومميزة ورعشة المخيخ غير قابلة للعلاج ولكن يجب معالجة المريض من قبل طبيب مختص باستخدام بالكلونازيبام أو البريميدون لتحسين حالته كما قد تكون ناجمة عن مشكلات في الغدة الدرقية وتنصح الطبيبة في مثل هذه الحالة باستشارة الطبيب الذي سيحدد حالة المريض بدقة ويصف العلاج.