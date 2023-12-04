برلماني: معرض ايديكس 2023 بمثابة إنجاز ضخم على أرض الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمعرض الدولي ايديكس 2023، في نسخته الثالثة، بمثابة إنجاز ضخم على أرض الجمهورية الجديدة، كما أنه يساهم فى دعم المساعى الدولية لمجابهة المخاطر التحديات الأمنية العالمية بتخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات لعسكرية والحلول التقنية فى مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.

وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى من خلال التخطيط العلمي الجيد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المعرض يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية).

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن المعرض فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المعرض عكس صورة مشرفة ومعبرة عن آمال وطموحات القيادة السياسية، والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية، خاصة في المجالات التي كانت مصر تعتمد فيها على الاستيراد طيلة السنوات الماضية.



يشار إلى أن انطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي.