عزوز عادل ينعى أشرف عبدالغفور: فنان عظيم و محترم و قدوة

نعى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ووجه الفنان عزوز عادل رسالة مؤثرة إلى الفنان أشرف عبد الغفور في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" قائلًا: "رحل فنان عظيم و محترم و قدوة، رجل نقابة من طراز عظيم من اعظم الشخصيات كان خير إنسان وفنان ونقيب ربنا يصبرهم يارب ويصبر كل أحبابه".

وكشف الفنان عزوز عادل عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور موضحا أن تشييع الجثمان من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، اليوم عقب صلاة الظهر، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى وقتنا هذا".