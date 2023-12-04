تعرف على فعاليات اليوم الخامس لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعالياته لليوم الخامس على التوالي، حيث تستمر جلسات التواصل و المشاريع وعروض الأعمال قيد الإنجاز، في سوق البحر الأحمر.

كما يشهد اليوم عدة عروض افتتاحية: العرضان الأوليّان لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

-" هجان"، فيلم مغامرات عائلي، تدور أحداثه حول سباق الهجن (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

- "بنات ألفة"، فيلم حائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث أظهرت المخرجة كوثر بن هنية الجوانب القاسية والمؤلمة لحالة أم تحاول التعايش بعد رحيل ابنتيها (بحضور كلًّ من المخرجة وطاقم العمل)

وفي مسابقة البحر الأحمر، يوجد 3 عروض أولى لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهم:

- "كواليس" فيلم درامي لِعاطف بن محمود وخليل بنكيران، يدور حول العرض الأخير لشركة رقص في مراكش (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

- "ما فوق الضريح" لكريم بن صالح، يروي الفيلم قصّة طالب يعيش تحت تهديد الطّرد في فرنسا (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

- "في ألسنة اللّهب"، للمخرج زارار خان، وهو الفيلم الممثل لباكستان ضمن سباق التنافس على الأوسكار، يدور الفيلم حول مغامرة مليئة بالمفاجأت لِأمّ وابنتها في كلّ دقيقة (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

انطلاق عروض الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير وسينما السعودية الجديدة!

يضم برنامج الأفلام القصيرة:

- "مأكولات جنوب أفريقيا"، وهو برنامج طبخ مذهل، يدور حول ثقافة الطّعام الأفريقي وتاريخ جنوب أفريقيا (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

- "الفريد من نوعه"، يُعرض في سينما السوق في الريتز كارلتون لِحاملي شارة انتساب السوق.

العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

- جرح التّردّد (تركيا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

- فاقد الأمل (كوريا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)