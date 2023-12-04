الاحتفاء بتاريخ شرطة دبي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي

تحتفي منصة "ذاكرة الوطن" التي يشارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الحالية من مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 بمحطات من "الموروث الشرطي" المتمثل بتاريخ شرطة أبوظبي بوصفه جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات، والذي يثبت أن تاريخ شرطة أبوظبي حافل بالإنجازات، ويعود ذلك إلى الدعم الذي لاقته من القيادة الرشيدة، والتي مكنتها من تحقيق منجزات شاملة منذ تأسيسها قبل 66 عاماً.

وقد أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية منصته بمراحل من تاريخ شرطة أبوظبي بدءاً من عام 1957 حيث كان أول ظهور لقوة الشرطة، ثم صار اسمها دائرة الشرطة والأمن العام، وترأسها الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان عام 1964، وقد عرضت "ذاكرة الوطن" بعض الأجزاء من لباس الشرطة حينذاك، كما عرفت المنصة الجمهور بفرقة موسيقى شرطة أبوظبي.

وتشير المواد المعروضة في منصة "ذاكرة الوطن" إلى أن مرحلة جديدة بدأت مع تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 1966 وحتى قيام الاتحاد؛ إذ عمل على دعم قوة الشرطة للنهوض بكفاءة رجل الشرطة، وإنشاء دائرة المرور، وتغيير شعار قيادة الشرطة عام 1968 إلى "ظبي وعلم حكومة أبوظبي وسعفتين، وكتب أسفلها شرطة أبوظبي"، وصدور مجلة الشرطة في نوفمبر من عام 1970.

وأما عن تطور شرطة أبوظبي في الفترة من 1971 – 1986 فقد أشارت المنصة إلى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكيل أول مجلس للوزراء، واستلام الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان حقيبة وزارة الداخلية، وأشارت المنصة إلى استخدام الرادارات في أبوظبي والعين، وإنشاء مدرسة شرطة الفوعة بالعين والتحاق أول دورة مكونة من 180 فرداً، واستحداث وحدة الشرطة النسائية عام 1978.

ومن عام 1986 إلى عام 2017 شهد ملف شرطة أبوظبي اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 1995 أصبح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مديراً للإدارة العامة لشرطة أبوظبي، وكان حينذاك برتبة عقيد، ثم ترقى سموه إلى رتبة عميد وصار وكيلاً لوزارة الداخلية عام 1997، كما أشارت المواد المعروضة إلى تغير ألوان دوريات الشرطة من اللون الأخضر إلى اللونين الأبيض والأحمر، ووثقت المنصة إطلاق موقع شرطة أبوظبي على الإنترنت عام 2003 للتعريف بدورها، وغيرها من الأحداث المهمة في تاريخ شرطة أبوظبي.

وقد أثرت المنصة موضوع تاريخ الشرطة ببعض الأوسمة والأعلام التاريخية الخاصة بالشرطة، وبعض الملابس الشرطية المعروضة.

