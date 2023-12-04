الصحة الفلسطينية: سقوط 464 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء 464 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وفقا ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وشهدت منطقة جباليا شمال قطاع غزة، إطلاق طائرة استطلاع اسرائيلية صاروخًا استهدف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، بينهم أطفال ونساء، في استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.