الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة تحت اشعة الشمس ولطيف غي الظل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وامطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى 16 درجة .