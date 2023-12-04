ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعديل وزاري جديد في الحكومة بكوريا الجنوبية

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء.
وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أن التعديل بتغيير وزير المالية و5 وزراء آخرين في مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن الرئيس الكوري عين تشوي سانج-موك وزيرا جديدا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء، وتعيين كانج جونج-أيه وزيرة جديدة لشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن تعيين وزير الزراعة سونج مي-ريونج، ووزير الأراضي بارك سانج، ووزير المحيطات كانج دو-هيونج، ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة أوه يونج-جو.
 

تعديل وزار كوريا الجنوبية