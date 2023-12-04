أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 15 بلدة تابعة لإقليم خاركيف خلال 24 ساعة

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن سينيهوبوف قوله - في تصريح له - "إن حوالي 15 بلدة في منطقة خاركيف تعرضت لنيران المدفعية وقذائف الهاون من قبل المحتلين من بين ذلك هرانيف من منطقة خاركيف وبوداركي من تشوهيف وفيخوليفكا وإيفانيفكا وكيسليفكا وتابايفكا وكروخمالن وبيريستوف وتشوهونيفكا من إقليم كوبيانسك وغيرها".

وأوضح المسؤول الأوكراني أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أن المدافعين الأوكرانيين صدوا، في قطاع كوبيانسك، 8 هجمات للروس في منطقة سينكيفكا.

وعلى صعيد أخر، أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا إيهور موروز صباح اليوم أن مدنيا لقى حتفه بينما أصيب 3 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن موروز قوله - في تصريح له - "إن أحد سكان إقليم دونيتسك في قرية كوستيانتينيفكا لقى حتفه بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في المنطقة خلال قصف شنته القوات الروسية نهار الأمس".

وأوضح المسئول الأوكراني أن 1785 شخصا قتلوا بينما أصيب 4360 في منطقة دونيتسك منذ أن شنت روسيا العمليات العسكرية على أوكرانيا.. في الوقت نفسه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

