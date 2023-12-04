أطفال الجالية المصرية بالأردن شاهد عيان على اختيار مستقبل بلدهم في انتخابات الرئاسة 2024

عقب انتهاء أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، كانت الظاهرة الأكثر وضوحا أن المرأة المصرية والشباب مشاركون بقوة خلال العرس الانتخابي خارج الحدود في مقرات السفارات المصرية المنتشرة في العالم.

ففي مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان وعلى أنغام الأغاني الوطنية الخالدة وبرفع العلم المصري، كانت عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية في الأردن تسير في حالة من الفرحة والوطنية، بالإضافة إلى حالة التيسير والدقة والسهولة التي قدمتها كافة أفراد البعثة المصرية في الأردن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

المرأة المصرية

منذ عام 2014 وما قبلها، كانت المرأة المصرية سيدة المشهد الانتخابي والمدافعة عن وطنها في كافة الأوقات والأزمات وخصوصا خلال الانتخابات الرئاسية مؤخرا، مما يدل على أن المرأة المصرية، والتي كان دائما يقال إنها نصف المجتمع ولكن الحقيقة التي أظهرتها مواقفها أثبتت أنها هي المجتمع والأسرة بأكملها؛ لأنها المثل والقدوة لأبنائها في حب الوطن.

وخلال أيام التصويت الثلاثة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، والتي انتهت أمس الأحد في تمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي للأردن، أظهرت المرأة المصرية المغتربة في الأردن حضورا كثيفا مؤكدا، عبر التصويت الأسرى، من خلال حضور الأسرة بأكملها إلى مركز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار مرشحهم الرئاسي لمدة 6 سنوات قادمة من عمر الدولة المصرية.

الشباب

لم تكن المرأة المصرية سيدة الموقف فقط داخل مقر السفارة المصرية بالأردن في التصويت للانتخابات الرئاسية، حيث كان الشباب ومن الجنسين الذكور والإناث، لهم الكلمة أيضا في عملية التصويت، حيث تحرك الشباب في أجواء وطنية- وخصوصا من طلاب وطالبات الدارسين في الجامعات الأردنية- في تجمعات كبيرة إلى مركز الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم للمرة الأولى، حيث بلغوا السن القانوني للإدلاء بصوتهم في الانتخابات.

الطالبة المصرية نهلة وهي في السنة الثالثة من كلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الأردنية، قالت إنها أول مرة تشارك في عملية انتخابية وسعيدة بأن تشارك لأول مرة في انتخاب رئيس الجمهورية لفترة قادمة من تاريخ مصر، في وقت خطير تمر به المنطقة.

وأضافت نهلة- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- أنها وزملاءها تجمعوا وذهبوا سويا عقب انتهاء اليوم الدراسي إلى مقر السفارة المصرية بعمان وشاركوا في التصويت، معربة عن فخرها بهذا الدور الوطني والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية باعتبار ذلك واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

الطالب المصري محمود، وهو من كفر الشيخ، وأيضا يدرس بكلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الأردنية، قال إن اليوم بالنسبة له مناسبة سعيدة وفريدة أيضا؛ لأنه لم يشارك من قبل في الانتخابات، مشيرا إلى أن تخصيص الهيئة الوطنية للانتخابات أيامًا للمصريين بالخارج للتصويت فهذا يدل على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها في الخارج.

وأضاف محمود، لـ/أ ش أ/، أنه حث زملاءه في الكلية والكليات الأخرى من الطلبة المصريين على المشاركة في الانتخابات بمقر السفارة بالأردن، مشددا على ضرورة أن يكون التواصل مستمرًا بين المصريين في الخارج والسفارات الخاصة بهم في كافة الأوقات والمناسبات؛ لأنها تمثل بيتهم في الغربة، معربا عن سعادته بهذه التجربة؛ لأنها تعني الوقوف خلف مصر في تلك الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها المنطقة.

الأطفال شاهد عيان

ووسط هذه الأجواء، والتي من الطبيعي أن تجد فيها المرأة والرجل والشباب بحكم أنهم يمارسون دورهم الانتخابي، إلا أن وجود الأطفال وحرصهم على مرافقة أهلهم في الدخول إلى مقر الانتخاب، ومشاهدة ماذا يفعل والده أو والدته، فهو الأمر الملفت.

وفي مقر السفارة المصرية بالأردن.. رصدت "أ ش أ"، حضورًا ملفتًا وكبيرًا للأطفال مع ذويهم أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وكأنهم شاهد عيان على اختيار رئيس مصر خلال الـ 6 سنوات القادمة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والارتياح، فهم أطفال اليوم وشباب المستقبل الصانع لمصر وتاريخها القادم.

أولياء أمور الأطفال قالوا لـ/أ ش أ/، إنهم حريصون على أن يأتوا بأطفالهم إلى لجان الانتخاب وخصوصا أنهم صغار، ولم يزوروا مصر من قبل، حتى يعلموا أن هناك دورا لهم في المستقبل يجب أن يمارسه كما شاهد والده أو والدته تمارسه في صغره، مشيرين إلى أنهم ورغم وجودهم خارج مصر إلا أنهم يعملون دائما على ربط أطفالهم بمصر وثقافتها وحضارتها ومستقبلها أيضا لأنهم هم المستقبل.

وانتهت عملية التصويت للناخبين من أبناء الجالية المصرية بالأردن، مساء أمس /الأحد/، بمقر السفارة المصرية، والتي استمرت 3 أيام بالعاصمة عمان في الانتخابات الرئاسية 2024، واستمر توافد أبناء الجالية المصرية بالأردن حتى الدقائق الأخيرة إلى مقر السفارة؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح يوم الجمعة الماضي، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وقدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من "تابلت" يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضع ثوان.

وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

