مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بالبحر الأحمر لدعم السيسي

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس القبائل العربية، مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحر الأحمر بعنوان "مصر وتحديات المرحلة المشاركة الايجابية للانتخابات الرئاسية القادمة".

وجاء المؤتمر بحضور أمين الحزب بالمحافظة ياسر حسن ، أحمد سمير بدرة الامين العام المساعد ، وتتضمنت محاوره: “التحديات الأمنية التى تواجه مصر و التحديات الاقتصادية و ازمات الطاقة و حتمية التوحد خلف القيادة السياسية”.

وقدم المؤتمر المستشار احمد فؤاد القاضي امين تنظيم البحر الاحمر و انقسمت المناقشة الي جلستين حواريتين الاولي تم مناقشة اهداف الحزب و ما تم انجازة و الافكار و اسباب دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة ، وأدار الحوار سامح هليل – امين العضوية بالمركزية و الجلسة الثانية جائت مناقشة للمحاور و التحديات الامنية و الاقتصادية و ادار الحوار الاستاذ محمود الماظ مساعد رئيس الحزب.

وجاء ذلك بحضور كوكبة بوفد رفيع المستوي من الامانة المركزية لحزب المؤتمر تضم نواب رئيس الحزب، وامناء اللجان النوعية.

وأكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والامين العام عضو مجلس الشيوخ ، دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ، مشددا على ضرورة المشاركة الايجابية من ابناء الوطن في التصويت في هذه الانتخابات .

ومن جانبه قال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب أن التحديات الامنية التى تواجه دولتنا في ظل الظروف الحالية تدعونا الي الاصطفاف جنبا الي جنب مع القيادة السياسية الحكيمة لمواجه تلك الظروف.

وأكد الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب دعم اهالي سيناء الحبيبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

ومن جانبه اكد القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب للنقل البحري ، أن هناك اهميه كبري للاقتصاد الأزرق، وطالب بضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري تضم تحتها كل مواني مصر ، ولابد أن تكون بينها علاقه تكامليه وليست تنافسيه.

واشار جبر الي أهمية الاقتصاد الأزرق في جلب العمله خاصة العائد الدولاري بجانب قناة السويس والمصريين بالخارج، كما اكد علي ضرورة وجود اسطول بحري مصري ، سواء ركاب أو بضائع .

كما تحدث أحمد خالد نائب رئيس الحزب، عن مبادرة ماذا تريد من الرئيس، لافتا أن الاستمارة الإلكترونية والتي تم اطلاقها وصل عدد المقترحات عليها من المواطنين لأكثر من عشرة آلاف مقترح من مختلف الشرائح العمرية، وتم تقسيم هذه المقترحات محور سياسي ومحور مجتمعي ، واقتصادي .

وأكد خالد أن مقترحات المواطنين أكدت علي مدي وعي المواطن المصري واخذ الأمر بمنتهي الجدية، ووعيه بمتطلباته واحتياجاته في هذه المرحلة، وكانت مطالبات المواطنين بضرورة حماية الأمن القومي المصري، في هذه المرحلة، وضرورة الرقابة علي الأسعار، وإعادة هيكله منظومه التموين، وقد تم تجميع المقترحات وتقديمها الي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه تحدث اللواء محمد نعيم أمين التنظيم المركزي لحزب المؤتمر، عن الامن الداخلي المصري، والمخططات التي ضد الدولة المصرية والشعب المصري.

وأضاف نعيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد للدوله المصرية الأمن والاستقرار والأمان، والذي يشعر به المواطن الان وحارب الإرهاب وحروب الجيل الخامس .

ومن جانبه قال خالد مرشد امين تنظيم اتحاد الشباب ، أن اتحاد شباب حزب المؤتمر تولي رئاسته الي الان سته رؤساء مؤكدا ضرورة دعم الشباب للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، كما تحدث عن مبادرة "اتفضل نشرب قهوة مجانا" وهي تعد أحد أساليب التواصل الفعالة بالحملات الانتخابية الميدانية لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية بالانتخابات.