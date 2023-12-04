بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تميل للدفء وأحيانا أجواء مائلة للحرارة تحت أشعة الشمس قبل أن تتراجع درجات الحرارة مع فترات الليل وسيكون ملحوظًا في ساعات الليل المتأخرة.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من غد الثلاثاء، خلال فترة النهار والليل، موضحة أنه بنهاية الأسبوع سيكون هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

وتابعت، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين ومرسى علم»، وستشهد المناطق المطلة على سواحل البحر المتوسط سقوط أمطار، لكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، وذلك بسبب تأثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لتصل لأقل من ألف متر، مضيفة أن بعض الطرق شهدت انعدام في الرؤية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحذرت “غانم”، المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات المرور وتشغيل كشافات الشبورة بالسيارات، وحال عدم الرؤية يجب التوقف تماما كون الشبورة من أكثر الظواهر الجوية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأعمال اليومية.