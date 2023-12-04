بالفيديو.. وزير الدفاع: مصر تسعى لعرض أحدث ما وصل إليه العلم في معرض إيديكس 2023

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر تحرص خلال معرض إيديكس، والذي يتم تنظيمه في دورته الثالثة، لعرض أحدث ما وصل له العلم، من تنفيذ المعدات العسكرية.

وقال "زكي"، خلال كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن المعرض يعزز القدرات والتعاون بين الدول.

وأوضح أن القوات المسلحة حرصت على التعاون مع الأشقاء بالدول لكي يكون هناك استقرار، وأن الأحداث العالمية، تؤكد أن السلام يحتاج لقوة تحميه.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، يقام في دورته الثالثة، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس السيسي، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، تحت رعايته، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية، في 4 قاعات تستضيف فعاليات «إيديكس 2023».

ويُتوقع مشاركة نحو 35 ألف زائر وزائرة لفعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة «إيديكس 2023»، على مدار أيام المعرض الأربعة.

ومن المُقرر أن تعرض كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية أحدث إنتاجها من الصواريخ والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات الدفاعية البرية والبحرية والجوية في فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023».