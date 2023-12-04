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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هدية تذكارية من قائد القوات البحرية للرئيس السيسي في معرض إيديكس 2023.. فيديو

هدية تذكارية من قائد
هدية تذكارية من قائد القوات البحرية للرئيس السيسي في إيديكس
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حرص الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، على تقديم هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك بمناسبة تدشين الفرقاطة الجبار.

فيما أعلن قائد القوات البحرية، عن تدشين الفرقاطة الجبار، طراز ميكو A200، والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية بنسبة 100 %، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد استكمال مسيرة النجاح في التصنيع البحري في ترسانات القوات البحرية.

وتابع، أن  الفترة الأخيرة شهدت الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة من طراز "جو ون" بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بالإضافة إلى 30 ريب قتالي من طراز رافال 2200، و11 لانش من طراز سويفت 28 متر.

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات الوحدات البحرية.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، يقام في دورته الثالثة، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس السيسي، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، تحت رعايته، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة - الرئيس عبدالفتاح السيسي