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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائبة أمريكية تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قالت النائبة بمجلس النواب الأمريكي براميلا جايابال، إن مواقف الإدارة الأمريكية، في بداية الحرب في غزة لاقت معارضة داخل الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الاحترام والسلام.
ودعت النائبة عن الحزب الديمقراطي إلى ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية /الاثنين/.
وأضافت أنه لابد من العمل لتجاوز هذه المشكلة حتى لا تؤثر على حظ الرئيس جو بايدن في الفوز بالانتخابات المقبلة، مؤكدة أنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على سمعتها العالمية.
وأشارت براميلا جايابال إلى أنه إذا قامت الإدارة الأمريكية بتنفير جميع حلفائها في الشرق الأوسط فهذا لن يساعد لضمان فوز الرئيس بايدن محليا.
 

غزة براميلا جايابال