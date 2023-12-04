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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبات في إيصال المساعدات إلى جنوب غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن فرق الهلال الأحمر تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لإيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة؛ وذلك بعد تكثيف القوات الإسرائيلية لقصفها لجنوب القطاع. 
وقالت فرسخ - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم /الاثنين/ - إن الوضع الإنساني داخل القطاع مأساوي، وحتى خلال الهدنة كل ما تمكنا من إدخاله هو حوالي 1091 شاحنة. 
وأشارت إلى أن هذه الشاحنات لا تسد حاجة القطاع ولا تكفي لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني يفتقدون للطعام والماء والدواء، كما أن الوقود الذي سمح بإدخاله خلال الهدنة كميات قليلة لا تسد حاجة المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء، وكذلك لا تكفي مركبات الإسعاف.. مضيفة:"اليوم باتت طواقمنا تواجه تحديات وصعوبات حتى في إيصال المساعدات للجنوب؛ بسبب شدة القصف الإسرائيلي".
 

الهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة