بالفيديو.. الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تدشين الفرقاطة الجبار طراز ميكو A200، والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية بنسبة 100 %.

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، أن اليوم يشهد استكمال مسيرة النجاح في التصنيع البحري في ترسانات القوات البحرية، معلنًا عن تدشين الفرقاطة الجبار طراز ميكو A200، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية بنسبة 100 %.

وقال "عطوة"، في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، أن الفترة الأخيرة شهدت الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة من طراز "جو ون" بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بالإضافة إلى 30 ريب قتالي من طراز رافال 2200، و11 لانش من طراز سويفت 28 متر.

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات الوحدات البحرية.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، يقام في دورته الثالثة، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس السيسي، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، تحت رعايته، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضًا من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية، في 4 قاعات تستضيف فعاليات «إيديكس 2023».

ويُتوقع مشاركة نحو 35 ألف زائر وزائرة لفعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة «إيديكس 2023»، على مدار أيام المعرض الأربعة.

ومن المُقرر أن تعرض كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية أحدث إنتاجها من الصواريخ والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات الدفاعية البرية والبحرية والجوية في فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023».