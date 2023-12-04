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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تعترض 18 من أصل 23 طائرة شاهد وصاروخ كيه-59 خلال الليل

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 18 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وصاروخا جويا موجها من طراز كيه-59 خلال الساعات الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القوات قوله: "خلال الساعات الماضية، هاجم الروس أوكرانيا بـ 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131 من كيب تشودا، وشبه جزيرة القرم المحتلة، وصاروخ جوي موجه من المجال الجوي لمنطقة خيرسون المحتلة".
وشاركت الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم الجوي.

 

أوكرانيا طائرة شاهد