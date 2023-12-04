العثور على 11 جثة عقب ثوران بركان غرب إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم /الاثنين/ العثور على 11 جثة على الأقل عقب ثوران بركان غرب البلاد.

ونقلت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم عن مسؤول إنقاذ محلي قوله إن "نحو 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم عثرنا منهم على 14، هم 3 أحياء و11 فقدوا حياتهم".

وثار بركان في غرب إندونيسيا أمس /الأحد/ مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.

