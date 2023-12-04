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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الاثنين.

فيما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في المعارك الدائرة وسط وشمال قطاع غزة.

فيما أطلقت طائرة استطلاع اسرائيلية صاروخًا استهدف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، واستشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، بينهم أطفال ونساء، في استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

القاهرة الاخبارية الفصائل الفلسطينية قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي متحدث باسم جيش الاحتلال