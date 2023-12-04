بالفيديو.. مقتل 11 شخصا على الأقل إثر ثوران بركان في إندونيسيا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لآثار الدمار وتصاعد الأدخنة إثر ثوران بركان في إندونيسيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، إثر ثوران البركان غرب إندونيسيا.

وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ إن هناك 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتا.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 متراً، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

وثار بركان في غرب إندونيسيا الأحد مطلقاً عموداً من الرماد، ووصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.