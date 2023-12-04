بالفيديو| فوضى في مستشفيات جنوب غزة.. والجرحى يتلقون العلاج على الأرض

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، يظهر الفوضى بمستشفيات جنوب قطاع غزة، حيث يعالج الجرحى على الأرض في الممرات الملطخة بالدماء بينما يحمل لهم أقاربهم أكياس المصل وسط تجمهر مواطنين وصلوا للبحث عن أحبائهم أو لإخراج جثامين وضعت في أكياس بلاستيكية.

فبعد ثمانية أسابيع على بدء الحرب، التي قطعتها هدنة من سبعة أيام فقط، باتت الطواقم الطبية منهكة بالكامل، لكن خدماتها يجب أن تتواصل وسط استمرار القصف ورغم نفاد الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

وتفيد الأمم المتحدة: "لا يوجد مستشفى بشمال قطاع غزة يستطيع إجراء عمليات جراحية" ما يستدعى نقل الجرحى من الشمال إلى مستشفيات جنوب القطاع.

وتعمل فرق تابعة للصليب الأحمر الدولي على تنسيق عبور سيارات الإسعاف إلى الشمال عبر نقطة تفتيش إسرائيلية لجلب المرضى ونقلهم إلى الجنوب.