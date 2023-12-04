فلسطين.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون مساكن المواطنين غرب أريحا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، تجمعا بدويا في مطل وادي القلط، غرب أريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال نادر كعابنة، أحد سكان التجمع، لـ"وفا"، إن عشرات المستعمرين اقتحموا خمسة مساكن تعود لعائلته، تحديدا في المنطقة المعروفة بمطل وادي القلط وحققوا مع المواطنين، وأرهبوا الأطفال والنساء.

وأضاف كعابنة أن التجمع يتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، زادت وتيرتها خلال الـ10 أيام الماضية، في محاولة لإجبار السكان على إخلائه.