كيف ومتى ظهرت اللحوم المصنعة؟

اللحوم المصنعة من الأغذية التي انتشرت في العالم منذ سنوات طويلة واصبح يفضلها الكثير من الناس كغذاء يومي، واللحوم المصنعة تصنع من خلال تقنية الاستزراع المعملي للحم وقد عمل مختصو الكيمياء الحيوية ومهندسو الأنسجة في المختبرات العالمية، على إنتاج جيل جديد منها في شكل "بدائل نباتية" أو "مستزرعة" والتي لا تشبه اللحوم فحسب، بل تحاكيها أيضا في كل صفات شكلها وملمسها ومذاقها ورائحتها.

وتعتمد تقنية الاستزراع المعملي للحم على زرع خلايا جذعية ذاتية التجدد مأخوذة بإبرة دقيقة من عضلات حيوان حي، وتغذيتها على مصل غني باحتياجات نموها، فتتكاثر وتتضاعف أعدادها، ويتم "نسجها" على هياكل بالغة الدقة لتحاكي شكل الألياف العضلية للحم الحيوان، والحم المزروع، يطلق عليه أيضًا اللحم النظيف أواللحم المصنع أو اللحم في المختبر، وهو اللحم الذي ينتج من زراعة الخلايا الحيوانية في المختبر بدلًا من الحيوانات المذبوحة وهو شكل من أشكال الزراعة الخلوية.

ويتم إنتاج اللحم المصنع باستخدام العديد من نفس تقنيات هندسة الأنسجة المستخدمة تقليديا في الطب التجديدي، ويتم تعميم مفهوم اللحم المصنع من قبل (جيسون ماثيني Jason Matheny) في أوائل عام 2000 بعد المشاركة في كتابة ورقة بحثية مهمة جدا، وكانت سببا في تطورات إنتاج اللحوم المصنعة وإنشاء (نيو هارفيست New Harvest)، وهي أول منظمة غير ربحية مكرسة لدعم أبحاث اللحوم في المختبر.

وفي عام 2013، كان (مارك بوست Mark Post)، الأستاذ في جامعة ماستريخت أول من عرض دليلا على المفهوم الخاص باللحوم المختبرية في المختبر عن طريق إنشاء أول برجر في المعمل ومنذ ذلك الحين اكتسبت العديد من نماذج اللحوم المصنعة اهتمام وسائل الإعلام، ومع ذلك، بسبب محدودية الأنشطة البحثية المخصصة، لم يتم تسويق اللحوم المصنعة بعد، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد معرفة ما إذا كان المستهلكون سيقبلون اللحوم المصنعة ام لا.

وإلى جانب اللحوم المصنعة واللحوم في المختبر، فإن مصطلحات مثل اللحوم المصنعة في الأوعية اللحوم التي يتم زرعها في المختبر قد تم استخدامها من قبل العديد من المنافذ لوصف المنتج، واللحم النظيف هو مصطلح بديل يفضله بعض الصحفيين والدعاة والمنظمات التي تدعم التكنولوجيا، والاحتمال النظري المتمثل في زراعة اللحوم في بيئة صناعية كان سببًا في أسر مخيلة عامة الناس لفترة طويلة.

أجريت الزراعة في المختبر للألياف العضلية منذ عام 1971 بواسطة راسيل روس وقال مخلص العملية أن العضلات الملساء المستمدة من الأوساط الداخلية والبطانية نمت من أبهر خنزير غينيا غير الناضج لمدة تصل إلى 8 أسابيع في عملية زرع الخلية، وحافظت الخلايا على شكل العضلات الملساء في جميع مراحل نموها خلال عملية الزرع، وبعد أن نمت إلى درجة الالتقاء، نمت في طبقات متداخلة متعددة وبحلول الأسبوع الرابع من الزراعة، ظهرت الألياف المجهرية (110 إيه) داخل الفراغات بين طبقات الخلايا وظهرت مواد تشبه الغشاء القاعدي بجوار الخلايا.

أظهر تحليل الألياف المجهرية أن لديها تركيبة من الأحماض الأمينية تشبه تلك الموجودة في بروتين الألياف الدقيقة من الألياف المرنة السليمة وتظهر هذه التحقيقات، مقترنة بملاحظات التصوير التلقائي الإشعاعي لقدرة العضلات الملساء للماعز على تخليق البروتينات غير الخلوية وإفرازها، هذا يثبت أن الخلية عبارة عن خلية اصطناعية من النسيج الضام وفي عام 1998، تقدم جون إف فين من الولايات المتحدة بطلب للحصول على براءة اختراع وحصل عليها لاحقًا لإنتاج اللحوم المصنعة من الأنسجة للاستهلاك البشري، حيث تزرع الخلايا العضلية والدهنية بطريقة متكاملة لإنتاج منتجات غذائية مثل لحوم الأبقار والدواجن والأسماك.

في عام 2001، أعلن طبيب الأمراض الجلدية فيست ويسترهوف من جامعة أمستردام، والطبيب ويليم فان إيلين، ورجل الأعمال ويليم فان كوتين أنهم قدموا طلبًا للحصول على براءة اختراع عالمية حول عملية إنتاج اللحوم المصنعة ففي هذه العملية، وضعت مصفوفة من الكولاجين مع خلايا العضلات، والتي تغمر بعد ذلك في محلول مغذ يحث على الانقسام، ودرس العلماء في أمستردام بيئة التصنيع، بينما درست جامعة أوتريخت تكاثر خلايا العضلات، وبحثت جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في المفاعلات الحيوية.

وأجرت ناسا تجارب منذ عام 2001، وهي تنتج في الأصل اللحوم المصنعة من خلايا الديك الرومي، وتسمح تقنية إنتاج اللحوم المصنعة في الفضاء لرواد الفضاء على الأمد البعيد بزراعة اللحوم دون التضحية بمساحة التخزين أثناء السفر، وفي عام 2002، تمكن اتحاد بحوث العلوم البيولوجية التطبيقية التابع لشركة إن إس آر/تورو من زراعة منتج يشبه فيليه السمك من خلايا سمكة ذهبية.

في عام 2003، عرض أورون كاتس وايونات زور من مشروع تشكيل وتصنيع الأنسجة ومدرسة طب هارفارد في نانت “شريحة لحم” بعرض بضعة سنتيمترات، نمت من خلايا جذعية لضفدع، وطهيت وأكلت حينها، وظهر أول مقال في مجلة خاضعة لمراجعة الأقران حول موضوع اللحوم المزروعة في المختبر في عدد 2005 من هندسة الأنسجة، وفي عام 2008، قدمت منظمة بيتا جائزة قدرها مليون دولار لأول شركة تقدم لحوم الدجاج التي تزرع في المختبر إلى المستهلكين بحلول عام 2012.

وكان على المتسابق إكمال مهمتين قبل استلام الجائزة، إنتاج منتج من لحم دجاج مصنع لا يمكن تمييزه عن الدجاج الحقيقة، وإنتاج المنتج بكميات كبيرة كافية ليباع بشكل تنافسي في 10 ولايات على الأقل، ومددت المسابقة حتى 4 مارس 2014، ومنذ عام 2008 عندما أعلن عن التحدي لأول مرة، وحقق الباحثون من جميع أنحاء العالم تقدمًا كبيرًا في إنتاج اللحوم المصنعة، وانتهت المهلة في نهاية المطاف دون وجود فائز، ولكن الدعاية حول الموضوع جلبت اللحوم المصنعة إلى أعين العلماء.

وضعت الحكومة الهولندية 4 ملايين دولار لدعم تجارب اللحوم المصنعة، وعقدت جمعية اللحوم المختبرية، وهي مجموعة شكلها باحثون دوليون مهتمون بالتكنولوجيا، أول مؤتمر دولي حول إنتاج اللحوم المصنعة، استضافه معهد بحوث الأغذية في النرويج في أبريل 2008، لمناقشة الإمكانيات التجارية وأعلنت مجلة تايم عن إنتاج اللحوم المصنعة لتكون واحدة من 50 فكرة إنجاز لعام 2009 وفي نوفمبر 2009، أعلن علماء من هولندا أنهم تمكنوا من زراعة اللحوم في المختبر باستخدام خلايا من خنزير حي.

واعتبارًا من عام 2012، أعلن 30 مختبرًا من جميع أنحاء العالم أنهم يعملون في مجال بحوث اللحوم المصنعة، أنشأ الدكتور مارك بوست في جامعة ماسترخت، أول برجر من لحم البقر المصنع، وأكلت ضمن عرض عملي للصحافة في لندن في أغسطس 2013، وصنعت من أكثر من 20،000 خيط رفيع من نسيج العضلات، وكلف هذا البرجر الدكتور بوست أكثر من 300،000 دولار لصنعه وأكثر من عامين لإنتاجه، وبدأت شركتان أخريان في صناعة اللحوم لحوم ممفيس في الولايات المتحدة وسوبرميت في إسرائيل.

يشير تقرير صادر في يوليو 2019 إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر صنع برغر بلحم مصنَع إلى 10 دولارات بحلول عام 2021، واستثمرت العديد من شركات الأبحاث في السنوات الأخيرة في تطوير اللحوم المصنعة، مثل لحوم “موسا ميت” والأغذية المعالجة بالتكنولوجيا الحيوية، وأنتج أول برغر بلحم مصنع من شركة لحوم موسا في عام 2013 وكلفته 280،000 دولار، وأول تجربة علنية في 5 أغسطس 2013، حيث طهي أول برجر مصنع في المختبر في العالم وأكل في مؤتمر صحفي في لندن.

وأخذ علماء من جامعة ماسترخت في هولندا، بقيادة البروفيسور مارك بوست، خلايا جذعية من بقرة وزرعوها في شرائح من العضلات قاموا بعد ذلك بدمجها لصنع برغر، وطهي البرجر من قبل الطاهي ريتشارد ماكغوين من مطعم (كوتشز غريت هاوس)، في قرية بلبريو، كورنوال، وتذوقه كل من الناقدة هاني روتزلر، الباحثة في مجال الأغذية من استوديو “فيوتشر فود” وجوش شكونوالد وقالت: “تمنح قطعة اللحم المستزرعة هذه إحساسًا مقنعًا عند مضغها، ولها نكهة مميزة بفضل التحمير، أعلم أنه لا يوجد أي دهون فيها لذا لم أكن أعلم كم هي طرية، لكن طعمها واضح جدًا وقريب من اللحوم، وهي ليست طرية تمامًا كاللحوم الحقيقية، لكن التماسك مثالي وهذا يعد لحما بالنسبة لي، إنه بالفعل شيء يستحق الأكل، وأرى أن المظهر مشابه تمامًا للحم”.

وأضافت روتزلر أنه حتى في تجربة معماة، كانت لتظن أن المنتج من اللحوم وليس من الصويا، وزرعت الأنسجة من أجل عرض جماهيري عملي في لندن في مايو 2013، باستخدام نحو 20،000 شريحة رقيقة من نسيج العضلات المصنع، ومول نحو 250،000 يورو من متبرع مجهول كشف عنه لاحقًا بأنه سيرجي برين، وقال بوست “ليس هناك سبب لعدم إمكانية أن يكون اللحم أرخص، وإن كان بإمكاننا خفض عدد القطيع العالمي بمقدار مليون ضعف، فسأكون سعيدًا”.