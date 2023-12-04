الكهرباء: تطوير مراكز خدمة العملاء لتقديم خدمة عصرية وسريعة للمواطنين

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الجماهيرية فى أسرع وقت وأيسر الطرق والانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة والإحلال والتجديد للشبكات استعدادا للشتاء للمحافظة على الأصول وضمان أدائها بكفاءة خلال العمر الافتراضي للمهمات واستخدام كاميرات التصوير الحراري لإظهار النقاط الساخنة لتجنب حدوث أعطال.



أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة عقب افتتاحه مركز خدمة العملاء فى شبرا الخيمة أمس الانتهاء من تطوير 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة وإنشاء 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وقيمة سرقات التيار وتم تحويل مغذيات الخطوط الإشعاعية إلى مغذيات خطوط حلقية وتطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد ونه تم تطوير منظومة قراءة العدادات بكبار المشتركين ليتم تصوير قراءة الفعال وقراءات مشتركي الجهد المتوسط، ومراجعة جميع القراءات والاستهلاكات الشاذة لكبار المشتركين وتطوير برنامج كبار مشتركين ليكون برنامج متكامل مع ربطه بالشبكات والتصميمات، وتحديث برامج شحن العدادات مسبقة الدفع.

أكد عفيفى استمرار أعمال التطوير والتحديث للشبكة القومية وأنه تم تشغيل مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة وجاري استكمال مركز تحكم الحلمية وأن قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت حوالى 8 مليارات و243 مليون جنيه لمشروعات الخطط الاستثمارية والطموحة لدعم شبكة كهرباء المناطق التى تغطيها الشركة خلال السنوات التسع الماضية وقد بلغت استثمارات وتكاليف المشروعات المغذية للطرق والاسكان واستثمارات بلغت حوالى 561 مليون جنيه لتحويل خطوط الجهد العالى الى كابلات حيث تم تنفيذ 65 مشروع خاص بالطرق و5مشروعات خاصة بالاسكان وتركيب 951 الف عداد كودى خلال السنوات الماضية

وأشار إلى أن برامج التحديث والتطوير والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة جعلت الشبكة القومية المصرية شبكة عصرية متكاملة وذكية وأن أعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة وأن فرق الطوارئ وأطقم التدخل السريع جاهزة لتلبية متطلبات المواطنين واستقرار الشبكة وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد المرات الارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة ومواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك، والعمل على ترشيد الطاقة.

أوضح عفيفى أنه تم تنفيذ خطة استثمارية العام الماضى بنحو 3.726 مليار جنيه تضمنت مشروعات التوسع الجديدة بتكلفة 731 مليون جنيه، مشروعات إحلال وتجديد بتكلفة 170 مليون جنيه تأهيل شبكة (عدادات ذكية) بتكلفة 91 مليون جنيه مشروع مراكز التحكم بتكلفة 2734 مليون جنيه، بلغت نسبة الفقد 18.88 % بانخفاض 1.86 % و.بلغت نسبة إجمالي التحصيل للمنازل والمحلات 100.5 %. مشيرا الى التوسعات التى تمت بالشبكة خلال العام المنتهى بإضافة 12 موزع جهد متوسط و 182.1 كم كابل جهد المتوسط وتركيب 108 محول توزيع قدرات مختلفة و80 لوحة جهد متوسط وتركيب 238 صناديق توزيع جهد منخفض و61 لوحات جهد متوسط وعدد 145.7 خطوط هوائية جهد منخفض وعدد 67.8 كابل جهد منخفض.