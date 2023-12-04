فلسطين.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة

استشهد وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ اطلق من قبل طائرة استطلاع اسرائيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود اكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الاسرائيلية.

وكان قد وصل الى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح امس الأحد وحتى اعداد هذا الخبر.