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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في النمسا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية
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أغلق باب التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج بمقر القنصلية المصرية في فيينا عقب اليوم الثالث والأخير.

وأشرف على عملية التصويت نائب السفير الدكتور خالد شعلان والقنصل العام محمد البحيري حيث تم تقديم كافة التسهيلات في عملية التصويت. 

وقد شهدت الساعات الأخيرة للتصويت أمس الأحد، حضور وفد كبير من أبناء الجالية المصرية في مدينة جراتس حاملين الإعلام ومرددين شعار "تحيا مصر" وضم الوفد قادة الكنيسة القبطية في جراتس ورموز الجالية.

وقبل ختام التصويت حضر الكثير من كبار السن الذين حرصوا على الادلاء بأصواتهم رغم مرض بعضهم وبرودة الطقس الشديدة الناجمة عن عاصفة ثلجية شديدة.

كما حضرت إلى لجنة الاقتراع أسر كاملة من مدن نمساوية بعيدة عن العاصمة خاصة كلاجنفورت وليوبن وبروك آند مور.

صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية النمسا