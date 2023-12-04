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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في نواكشوط

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية
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أغلقت السفارة المصرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط صناديق الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد إدلاء أبناء الجالية المصرية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير المصري في نواكشوط خالد يوسف، إن عمليات الاقتراع جرت في أجواء هادئة، مؤكدًا أن الانتخابات شهدت إقبالا ملحوظا من قِبل الجالية المصرية، بما يظهر التزام أبناء الجالية بأداء واجبهم الوطني.

وأشاد السفير المصري بحسن تعاون السلطات الأمنية الموريتانية التي وفرت كافة الإمكانيات للتعاون مع السفارة لإنجاح وتأمين العملية الانتخابية.

صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية نواكشوط