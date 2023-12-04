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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني

الزمالك
الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام مساء أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

الزمالك معتمد جمال الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى