"الخارجية الروسية": موسكو تطرح على دول البريكس خططها لرئاسة المنظمة في 2024

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن روسيا ستضع -خلال رئاستها لمنظمة دول "بريكس" عام 2024- اللمسات الأخيرة على طريقة تصنيف فئة الدول الجديدة، والتي تدعى "شركاء الرابطة"، ضمن خططها الأخرى والتي لاقت دعم أعضاء المجموعة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية-، أن "الوفد الروسي قدم خطط عمل الرابطة لعام 2024، وتماشيا مع قرار قمة جوهانسبرج، سيتم تركيز الاهتمام الوثيق خلال رئاسة روسيا على الجهود المبذولة لدمج أعضاء بريكس الجدد في بنية التعاون متعدد الأطراف، ومن المخطط أيضًا وضع اللمسات الأخيرة على طريقة تصنيف الدول الجديدة - شركاء الرابطة".

وبحسب الوزارة، ستتناول الرئاسة الروسية أيضًا قضايا تنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول البريكس حتى عام 2025، وخطة العمل بشأن التعاون في مجال الابتكار في الفترة 2021-2024، كما سيتم التركيز على الجهود المبذولة لزيادة دور البريكس في العملة الدولية والنظام المالي، وعلى تطوير التعاون بين البنوك والاستخدام الأكثر شمولًا للعملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وتابعت الوزارة أن الأولويات الأخرى لروسيا أثناء رئاستها لمنظمة "بريكس" ستكون التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية داخل المجموعة، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، وأمن المعلومات، فضلا عن إعادة الأصول المكتسبة بوسائل غير قانونية.

وأكدت الوزارة أن شركاء روسيا في منظمة "بريكس" أعربوا عن دعمهم للخطط الروسية خلال اجتماعات ثنائية عقدها نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع نظرائه من جنوب أفريقيا والصين وإثيوبيا والهند والإمارات والسعودية.