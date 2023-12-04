نائب محافظ البحيرة تشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بقصر ثقافة أبوالمطامير

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، والذى نظمتة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بقصر ثقافة أبو المطامير بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري وقراءة القرآن الكريم ثم تقديم فقرات فنية واستعراضية لفرقة الاسكندريه لذوي الهمم، وفرقة الانفوشي للاقزام،بالاضافة لتقديم فيلم تسجيلي عن النشاطات اللي قدمتها الوحدة المحلية لذوي الهمم.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أولي ملف "قادرون باختلاف" عناية ورعاية خاصة، كما أنه أسهم بقوة فى تغيير نظرة المجتمع لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم وكذا سياسة الدولة فى دمجهم فى العديد من الأنشطة والأحداث، مشيرة إلي أن الدعم لأصحاب الهمم والقدرات لم ولن يتوقف حتي يتم تمكينهم من كافة حقوقهم والمشاركة والتفاعل مع المجتمع، وأيضًا المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

أشارت إلى أن هذا الاحتفال هو تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمة بالثقة والتفاؤل والأمل لاستكمال مسيرة البذل والعطاء والتفوق في كل المجالات.

وقدمت نائب محافظ البحيرة، التهنئة لذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لهم، مؤكدة أنهم مصدر سعادتنا نحرص دائما على التواجد معهم ومشاركتهم جميع لحظاتهم، كما أن المحافظه لا تألو جهدا لدمجهم فى المجتمع بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات بالمجتمع

وخلال الاحتفالية تم توزيع 29 كرسي متحرك مجانا لذوي الهمم، وتم الإعلان عن مبادرة

لاستخراج جميع الأوراق الثبوتية والشخصية بالمجان من السجل المدنى بأبو المطامير لذوى الهمم.

كما تم تكريم عددًا من أبطال التحدي والمتفوفين رياضيا، مؤكدة أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ليس مقتصرا على يوم واحد خلال العام فكل أيام السنة لهم.