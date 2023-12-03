بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بنيجيريا

حرصت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة لناشئات الكرة الطائرة على الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بالخارج في آخر أيام الاقتراع، بمقر سفارة مصر فى نيجيريا، نظرا لتواجدهم لخوض بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا فى نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة اللاعبات في الانتخابات، مؤكداً على أهمية المشاركة السياسية للمواطنين في كافة مراحل العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن مصري، ولابد من استغلال هذا الحق في اختيار من يستطيع قيادة البلاد، والعبور بها لبر الأمان.

وأضاف "صبحي" أن اللاعبات قدمن نموذجاً رائعاً للشباب المصري في المشاركة السياسية، وهن مثال يحتذى به في الالتزام بالواجبات الوطنية.

وحرصت اللاعبات على المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن حقهن في اختيار رئيس الجمهورية، مؤكدين على أن الانتخابات واجب وطني، وفرصة لاختيار من يستطيع قيادة البلاد إلى مستقبل مشرق، معربين عن سعادتهن بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدات على أهمية المشاركة السياسية في بناء مصر الحديثة.

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمس السبت على نظيره النيجيرى صاحب الأرض بنتيجة 3 /0، كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بالبطولة.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.