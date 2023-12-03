ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة ناشئات الكرة الطائرة تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بنيجيريا

بعثة مصر
بعثة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرصت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة لناشئات الكرة الطائرة على الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بالخارج في آخر أيام الاقتراع، بمقر سفارة مصر فى نيجيريا، نظرا لتواجدهم لخوض بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا فى نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة اللاعبات في الانتخابات، مؤكداً على أهمية المشاركة السياسية للمواطنين في كافة مراحل العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن مصري، ولابد من استغلال هذا الحق في اختيار من يستطيع قيادة البلاد، والعبور بها لبر الأمان.

وأضاف "صبحي" أن اللاعبات قدمن نموذجاً رائعاً للشباب المصري في المشاركة السياسية، وهن مثال يحتذى به في الالتزام بالواجبات الوطنية.

وحرصت اللاعبات على المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن حقهن في اختيار رئيس الجمهورية، مؤكدين على أن الانتخابات واجب وطني، وفرصة لاختيار من يستطيع قيادة البلاد إلى مستقبل مشرق، معربين عن سعادتهن بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدات على أهمية المشاركة السياسية في بناء مصر الحديثة.

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمس السبت على نظيره النيجيرى صاحب الأرض بنتيجة 3 /0، كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بالبطولة.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد. 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

العملية الانتخابية ناشئات الكرة الطائرة السفارة المصرية بنيجيريا بطولة الأمم الأفريقية