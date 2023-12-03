الصدمة تسيطر على الوسط الفني.. نجوم الفن ينعون أشرف عبد الغفور

تسبب خبر وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حالة صدمة وذعر شديد سيطر على الوسط الفني، بعد أن رحل عن عالمنا إثر حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد، وبدأ نجوم الفن في كتابة النعي عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي في مواساة الفنانة ريهام عبد الغفور.

نعت صابرين الفنان أشرف عبد الغفور قائلة: "خبر موجع آخر، إنا لله وإنا إليه راجعون يا أستاذنا الغالي و أبونا الروحي الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى ويبدلك خير من الدنيا وما عليها ويصبرك يا ريهام يا حبيبتي انتي واخواتك وطنط وجميع أفراد الأسرة الكبيرة والصغيرة".

نعي صابرين

وقالت الفنانة مادلين طبر: "البقاء لله فقدنا نجمًا كبيرًا وزميلًا عزيزًا منذ ساعات أشرف عبد الغفور جمعنا مسلسل وداعًا قرطبة أول أعمالي في مصر عام 1992 وكان من بطولتي أمامه".

وتابعت: "كان يلعب دور ابن زيدون وكنت العب دور حبيبته ولادة بنت المستكفي حضور ولغة وموهبة وأدب… ومرت السنين ولم نلتق بعدها، لكنه حاضرًا أبدا في البال، وهكذا سيبقى، وداعًا الأستاذ أشرف عبد الغفور".

وكتبت الفنانة روجينا: "إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولاقوة إلا بالله البقاء والدوام لله الأستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، اللهم ارزق أسرته الصبر والسلوان أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وشارك الفنان إياد نصار صورة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وعلق عليها قائلًا: "إن لله وإن إليه راجعون.. فقد الفن المصري قامة من قاماته ورائد من رواده الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والد الأخت والصديقة العزيزة ريهام عبد الغفور.. برجاء الدعاء بالمغفرة والرحمة.. ربنا يلهم الأسرة الصبر والسلوان".

نعي إياد نصار

وكتب الفنان عمرو يوسف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، ربنا يصبر الأخت العزيزة ريهام عبد الغفور.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

نعي عمرو يوسف

وقالت الفنانة فيفي عبده: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله الفنان القدير أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور.. الله يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ووجهت الفنانة غادة عبدالرازق رسالة حزينة ناعية الفنان أشرف عبد الغفور قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش قادرة أصدق طبعًا محدش فينا يغلى على الخالق كلنا في رعاية الله ومنه وإليه راجعون، بس كنا لسه بنبعت لـ ريهام مبروك على التكريم في الانستجرام ومكنش في حاجة بعدها بكام ساعة ده حصل".

وأضافت: "استغفر الله العظيم الواحد اتصدم.. ربنا يرحمك يا أستاذ ياراجل يا محترم يا جميل.. كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبر بنته بجد و يقويكي يارب العالمين ولادك وإخواتك وأهلك وجوزك اللهم آمين يا رب العالمين مش عارفة اقول إيه تاني في الجنة ونعيمها بإذن الله".

نعي غادة عبدالرازق

وفي هذا السياق رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا اليوم، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وفور الانتقال إلى الحادث تبين حالة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته