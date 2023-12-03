الزمالك يسحق سوار الغيني برباعية ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية.. صور

سحق فريق الزمالك، سوار الغيني برباعية للاشيء، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام.

لقطة من المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى فنيا، وسجل الزمالك ثنائية عن طريق أحمد مصطفى زيزو بالدقيقة 8، وشيكابالا في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني سجل الفارس الأبيض الهدف الثالث عن طريق سيف الجزيري بالدقيقة 51، ثم إبراهيما نداي في الدقيقة 75 .

لقطة من المباراة

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

لقطة من المباراة

وشارك في الشوط الثاني، حاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وناصر منسي.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 6 متصدرا مجموعته الثانية، وفي المركز الثاني ساجرادا الأنجولي برصيد 3 نقاط، وابوسليم الليبي برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، ورابعا فريق سوار الغيني بدون نقاط .