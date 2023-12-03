حملة المرشح فريد زهران: لم يرد إلينا أي تجاوزات

توالى تصويت المصريين في الخارج لليوم الثالث على التوالي وتابعت غرفة عمليات الحملة من خلال المندوبين الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم إجراءات التصويت وتلقت عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين.

وتنوه الحملة إلى أنه لم يرد إلينا أي تجاوزات على النحو الذي رصدناه بالأمس، الأمر الذي تشيد معه الحملة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته بالأمس في هذا الصدد.

وبإصدار هذا التقرير يكون قد انتهى المصريون في معظم دول العالم من الإدلاء بأصواتهم.

وسوف تصدر الحملة تقريرًا نهائيًا عن عملية التصويت في الخارج بعد نهاية التصويت بالكامل.