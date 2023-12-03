ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة المرشح فريد زهران: لم يرد إلينا أي تجاوزات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توالى تصويت المصريين في الخارج لليوم الثالث على التوالي وتابعت غرفة عمليات الحملة من خلال المندوبين الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم إجراءات التصويت وتلقت عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين. 

وتنوه الحملة إلى أنه لم يرد إلينا أي تجاوزات على النحو الذي رصدناه بالأمس، الأمر الذي تشيد معه الحملة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته بالأمس في هذا الصدد.

وبإصدار هذا التقرير يكون قد انتهى المصريون في معظم دول العالم من الإدلاء بأصواتهم.

وسوف تصدر الحملة تقريرًا نهائيًا عن عملية التصويت في الخارج بعد نهاية التصويت بالكامل.

غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج حملة المرشح فريد زهران