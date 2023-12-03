وزير الشباب يصطحب الوفد المصري بمؤتمر المناخ COP28 للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بدبي

اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي للمشاركة في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التي تتم للمصريين بالخارج خلال الفترة من (١-٣) ديسمبر الجاري، واستمر توافد الشباب المصري علي القنصلية المصرية لمدة ثلاثة أيام.

وتوجه أعضاء الوفد المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 برئاسة مصطفى عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية إلى مقر القنصلية المصرية بدبي، لممارسة حقهم الانتخابي، وكان في استقبالهم أشرف الديب القنصل العام بقنصلية جمهورية مصر بدبي.

وقال وزير الشباب والرياضة: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على وعيهم واهتمامهم بالشأن العام، وحرصهم على المشاركة في صنع القرار، فالحكومة المصرية تدعم الشباب المصري، وتؤمن بدوره في بناء الوطن".

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات، مؤكداً على أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية، وممارسة حقهم الدستوري.

وأعرب الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عن سعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدين على أهمية المشاركة في العملية السياسية.

وقال أحد الشباب المصريين المشاركين في الانتخابات: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على حرصنا على بناء مستقبل أفضل لوطننا، ونحن نريد أن نرى مصر في مصاف الدول المتقدمة، ومشاركة الشباب في العملية السياسية هي جزء من هذا الهدف".

ووجه الشباب المصري المشاركون في الانتخابات دعوة إلى جميع الشباب المصري للمشاركة في الانتخابات، مؤكدين على أهمية ممارسة حقهم الدستوري.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب عضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.