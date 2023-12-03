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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة ناعية أشرف عبدالغفور: الفن المصري فقد أحد مبدعيه

الفنان اشرف عبد الغفور
الفنان اشرف عبد الغفور
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نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،  وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا،  منذ قليل، عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير.

وقالت وزيرة الثقافة: " فقد الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه، فنان صاحب تاريخ فني حافل ، وممثل متفرد ترك بصمة واضحة بأعماله التي ستظل شاهدة على رحلة فنية  استثنائية امتدت لعقود، وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية  والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".

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