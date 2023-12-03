عماد كرم: المصريون يسطرون ملحمة وطنية على مدار ثلاثة أيام

تابعت غرفة عمليات اتحاد العام للمصريين بالخارج برئاسة المهندس إسماعيل احمد، سير عملية التصويت للجاليات المصرية في مختلف دول العالم والتي شهدت ملحمة وطنية في حب مصر على مدار الثلاث أيام المتتالية.

وقال عماد كرم عضو الإتحاد المصريين بالخارج: ان المصريون بكل حب لوطنهم يسطرون ملحمة وطنية على مدار ثلاث أيام، وما شاهدناه اقبالا تاريخا غير مسبوق في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار كرم إلى أن الاقبال تزايد بشكل كبير جدا يوم السبت و الاحد لانهم أيام عطلات أسبوعية في بعض الدول ، والحضور كما توقعنا من خلال التحضير المبكر للانتخابات، و رغم المسافات الكبيرة التي تفصل المدن والمقاطعات عن بعضها في عدد من الدول، الحضور كما توقعنا من خلال التحضير المبكر للانتخابات، وكان أكثر من المتوقع حيث كان اليوم الثالث شهد حضور أكبر ، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم من مختلف الأعمار لتنشئتهم على المشاركة السياسية وغرس روح الوطنية والانتماء في نفوس الصغار مرددين عبارات دعم الدولة المصرية ومؤسساتها ومؤكدين ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار

وأوضح كرم أن المشهد الانتخابي على مدار ثلاث أيام متتالية، كان عرسا انتخابيا وملحمة وطنية، وضرب المصريين المثل والقدوة في حب الوطن وقيادته السياسية، وان ما حدث يعبر عن تقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريون في الداخل وكذلك الخارج حريصين علي دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي يشعر بها أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

واختتم حديثة قائلا: ان الانتخابات الرئاسية خارج البلاد أظهرت وطنية الشعب المصري وحرصه على سلامة وأمن البلاد وتوجه رسالة للعالم أجمع تظهر حبنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله مصرنا من كل شر