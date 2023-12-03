ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يكرم الكاتب الصحفي سليمان شفيق

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم  الكاتب الصحفي سليمان شفيق مستشار تحرير  جريدة البوابة، وجاء ذلك ضمن احتفالية «يوم الصحافة القبطية» التي نظمها قداسته اليوم في البطريركية المرقسية بالعباسية. 

وجاءت احتفالية عيد الصحافة اليوم تحت عنوان "محطات للصحافة القبطية في بلادنا المصرية"، التي نظمتها للعام الثاني لجنة الصحافة القبطية، برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والمشرف على مجلة الكرازة.

تضمنت الاحتفالية رصدًا للدور الوطني للصحافة القبطية ومساندتها للوطن في كافة المواقف، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

 

IMG_2007
IMG_2007
IMG_2006
IMG_2006
IMG_2005
IMG_2005
IMG_2002
IMG_2002
IMG_2003
IMG_2003
IMG_2004
IMG_2004
IMG_2001
IMG_2001
IMG_1999
IMG_1999
البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الكرازة المرقسية سليمان شفيق الصحفى بجريدة البوابة نيوز