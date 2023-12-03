البابا تواضروس الثاني يكرم الكاتب الصحفي سليمان شفيق

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الكاتب الصحفي سليمان شفيق مستشار تحرير جريدة البوابة، وجاء ذلك ضمن احتفالية «يوم الصحافة القبطية» التي نظمها قداسته اليوم في البطريركية المرقسية بالعباسية.

وجاءت احتفالية عيد الصحافة اليوم تحت عنوان "محطات للصحافة القبطية في بلادنا المصرية"، التي نظمتها للعام الثاني لجنة الصحافة القبطية، برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والمشرف على مجلة الكرازة.

تضمنت الاحتفالية رصدًا للدور الوطني للصحافة القبطية ومساندتها للوطن في كافة المواقف، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

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