رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان أشرف عبدالغفور

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان أشرف عبد الغفور؛ الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

داعيا الله أن يرحم الفقيد، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد شهد المسرح أولى الخطوات الفنية للفنان أشرف عبد الغفور، حيث قدم العديد من المسرحيات منها؛ «جلفدان هانم»، «سليمان الحلبي»، «ثلاث ليال»، «مصرع جيفارا»، «وطني عكا»، «النار والزيتون»، «الملك لير».

كما اشتهر بتقديم العديد من الأعمال الدرامية والتاريخية منها؛ "محمد رسول الله"، "هارون الرشيد"، "الإمام مالك"، "عمر بن عبد العزيز"، "حضرة المتهم أبي"، "الرحايا"، "جبل الحلال"، ”القاهرة والناس"، "يتربى في عزو"، "فارس بلا جواد".

بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية»، وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».