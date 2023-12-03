وكيل تعليم الشرقية يشارك فعاليات ورشة عمل لتعزيز شراكات وروابط العمل

شارك محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية فعاليات ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي لتعزيز شراكات وروابط العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمدينة الغردقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للمدارس التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والعديد من مديري المديريات التعليمية.

وأوضح محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول تعليم الشرقية أن فعاليات ورشة العمل تناولت استعراض تحديثات حول أنشطة المشروع في ضمان الجودة والاعتماد و شرح لدور مشروع قوى عاملة مصر في تقديم الدعم للتعليم الفني وتحسين فاعلية أنشطة جودة التعليم الفنى والمدارس الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه IATS وأنشطة وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل ونظريات وتطبيقات فى القيادة وإدارة الأزمات بالإضافة الي دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وإنجازاتها خلال الفترة السابقة وربط التعليم الفنى بسوق العمل بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالمحافظات.

وأكد وكيل تعليم الشرقية على أهمية منظومة التعليم الفنى ودورها في توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير القوى العاملة الماهره والمدربة التى تحقق الخطط المستقبلية مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية ٢٠٣٠ .

كما أشار محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول تعليم الشرقية، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفنى من خلال استحداث نظم حديثة تسهم في تزويد سوق العمل بخريجين ذوى كفاءة عالية والعمل على الارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية ويتلائم مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية