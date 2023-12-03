الزمالك يتقدم على سوار الغيني بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك بنتيجة 2-0، على حساب سوار الغيني وذلك بالشوط الأول من اللقاء الذي يقام مساء اليوم ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد السلام.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى فنيا، وسجل الزمالك الثنائية عن طريق أحمد مصطفى زيزو بالدقيقة 8، وشيكابالا في الدقيقة 30، بينما ظهر الفريق الغيني بمستوى متواضع، ولم يشكل خطورة واضحة على مرمى الزمالك .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للمجموعة على حساب فريق أبوسليم الليبي بنتيجة 1-0.