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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"التحالف الدولي" تنفذ 79 عملية أمنية ناجحة ضد معاقل داعش خلال شهرين

قوات التحالف الدولي
قوات التحالف الدولي في سوريا
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كشفت قوات التحالف الدولي لهزيمة داعش بقيادة واشنطن أنها قادت نحو 79 عملية أمنية ناجحة ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالتعاون مع الشركاء المحليين في كل من سوريا والعراق.

ووفقا لـ"التحالف الدولي" فإن العمليات جرت على مدار الشهرين الماضيين، سبتمبر وأكتوبر، تم اعتقال 78 إرهابيا وتحييد 14 إرهابيا أيضا. وأكد التحالف أنه يقدم يوميا الدعم الاستشاري والتمكين للعراقيين والسوريين أثناء دفاعهم عن وطنهم ضد الإرهاب.

كانت صفحة قوات التحالف الدولي لهزيمة داعش، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتفت بالعديد من مظاهر عودة الحياة إلى مناطق وقع لها تدمير بالكامل من قبل التنظيم الإرهابي، مثل عمليات التأمين الشاملة للطريق السريع "١" الذي يعد حلقة وصل أساسية ورئيسية بين العراق والدول المجاورة له مثل الأردن وسوريا، ويستخدم في التجارة حيث الصادرات والواردات وعمليات التنقل والسفر في المنطقة.
كما أشاد التحالف الدولي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بالمنظمات المحلية التي تدعم النساء والفتيات في المناطق المحررة من سيطرة داعش. مجددا التزامه بمواصلة العمل والتحالف مع الشركاء لدعم الناجين من أعمال التنظيم الشنيعة.

التحالف الدولي


 

قوات التحالف الدولي هزيمة داعش سوريا والعراق