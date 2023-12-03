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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسعى للصدارة من بوابة نابولي بتشكيل هجومي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
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أعلن سيمون إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نابولي، اليوم الأحد، في قمة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

ودفع إنزاجي بتشكيل قوي يضم كلا من لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، في خط الهجوم حيث جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي - ستيفان دي فري - ماتيو دارميان
خط الوسط: فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - هاكان كالهاناوجلو - هنريك مخيتاريان - دينزل دومفرايس
خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

ويسعى إنتر ميلان إلى تحقيق الفوز على نابولي، من أجل القفز للصدارة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 33 نقطة، في حين يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

الدورى الإيطالى انتر ميلان نابولى