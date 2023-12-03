عمرو مخلوف: ناشئات الطائرة واجهت صعوبات في نيجيريا وقادرون على الفوز باللقب الأفريقي

أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب مصر في بطولة إفريقيا للناشئات تحت 17 سنة أن منتخب الناشئات لم يصل إلى الأداء المتوقع منه رغم فوزه في مباراتي نيجيريا والكاميرون .

وقال مخلوف في تصريحات له اليوم : أتمنى أن نواجه نيجيريا في النهائي خاصة أن الكاميرون منتخب قوي وعنيد جدا و جميع لاعباته يتميزن بطول القامة و متميز جدا من ناحية الأطراف.

وأضاف : لاعبات منتخب مصر لم يقدمن المستوى المتوقع منهن حتى الآن لكن لدينا راحة يومين قبل النهائي، سنتدرب ونركز جيدا ، ونعد اللاعبات فنيًا ونفسيًا للنهائي ، كما أن الجهاز الفني للمنتخب قام بتسجيل مباراتي نيجيريا

والكاميرون لمشاهدتها وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها اللاعبات.



وعن الصعوبات التي واجهت البعثة في نيجيريا قال : الرطوبة عالية جدا في نيجيريا والصالة التي تقام عليها المباريات غير مكيفة الأمر الذي أثر على الأداء نوعا ما لكن سنحاول التغلب على كل هذه الصعوبات في النهائي للتتويج باللقب.

وأتم : النهائي سيكون يوم 7 ديسمبر الجاري وستغادر البعثة المصرية نيجيريا اليوم التالي لنهائي البطولة على أن نصل القاهرة فجر يوم 9 من الشهر الجاري .

و تمكن منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا من التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.



وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.



ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.