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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مايا مرسي تشارك بمؤتمر"يوم المرأة" بإمارة دبي

الدكتوره مايا مرسي
الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة
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غادرت  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عصر اليوم ، متوجها إلى إمارة دبي، على رأس وفد المجلس القومي للمرأة ، للمشاركة في "يوم المرأة   "ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه هذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر ٢٠٣٣. 
ومن المقرر أن تشارك الدكتورة مايا مرسي  ووفد المجلس المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام خلال فعاليات  المؤتمر .

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي مؤتمر المرأة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية