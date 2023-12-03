زيزو يفتتح أهداف الزمالك في شباك سوار الغيني

سجل أحمد مصطفي زيزو هدف الزمالك الأول في شباك سوار الغيني ، وذلك باللقاء الجاري مساء اليوم ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد السلام.

جاء الهدف في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول .

يضم تشكيل الزمالك للقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للمجموعة على حساب فريق أبوسليم الليبي بنتيجة 1-0.