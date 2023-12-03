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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

السيتي وتوتنهام
السيتي وتوتنهام
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واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمباراة الثالثة على التوالي، عقب تعادله 3 - 3 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ14 للمسابقة.

ومثلما حدث في مباراتي مانشستر سيتي السابقتين بالبطولة، فرط فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في تقدمه في النتيجة، وتبارى لاعبوه في إضاعة الفرص التي سنحت لهم، ليأتي العقاب من الفريق اللندني، الذي أدرك التعادل في الوقت القاتل من اللقاء.

وبادر الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بتسجيل هدف مباغت لمصلحة توتنهام في الدقيقة السابعة، لكن سرعان ما أحرز اللاعب ذاته هدفا عكسيا في مرمى فريقه، مدركا التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي 2 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 69، غير أن البديل جاك غريليش أحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 81.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر سيتي، أحرز السويدي ديان كولوسيفسكي هدف التعادل القاتل لتوتنهام في الدقيقة 90، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبقي مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي تعادل مع تشيلسي وليفربول في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام، الذي أوقف سلسلة هزائمه التي استمرت في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، إلى 27 نقطة في المركز الخامس

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