جماهير الزمالك تهتف لمعتمد جمال قبل مواجهة سوار الغيني بالكونفدرالية

هتفت جماهير الزمالك لمدرب الفريق معتمد جمال وذلك قبل دقائق من مواجهة سوار الغيني في كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وتغنت الجماهير بالمدرب بعد نجاحه في تحقيق نتائج مميزة مع الفريق في الكأس والدوري وبطولة الكونفيدرالية، ورد معتمد جمال التحية للجماهير موجها الشكر لهم على الدعم الكبير .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للمجموعة على حساب فريق أبوسليم الليبي بنتيجة 1-0.