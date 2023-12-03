تعليم القاهرة يدعو إلى تقديم الدعم النفسي لذوي الهمم وأسرهم

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، باليوم العالمي لذوي الهمم، والذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ذوى الهمم والاهتمام بهم.

و تحتفل المديرية بهذا اليوم من خلال تنظيم الزيارات العسكرية والشرطية لذوى الهمم ، بالإضافة إلى العديد من الجولات داخل المتاحف المختلفة،وأيضاً تحتفل مدارس القاهرة بإقامة الحفلات وتوزيع الهداياعلى الطلبة .

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن أبنائنا من ذوى الهمم يجب أن يكونوا متساويين في الحصول على كافة الحقوق والخدمات الممنوحة لغيرهم وكذلك الحق في تلقى الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم ، وأيضًا المشاركة في كافة الأنشطة الترفيهية والإبداعية والاستفادة من مواهبهم وعرض الإنجازات التى قاموا بها وتشجيعهم.

ويعتبر اليوم العالمى لذوى الهمم هو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٩٢ لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة كما يدعو إلى زيادة الوعى وإتاحة الفرصة في إدخال اشخاص لديهم إعاقات في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.